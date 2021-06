Anitta e Gabily - Reprodução do Instagram

Anitta e Gabily

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 19:53

Ela não para! Como noticiamos anteriormente, Anitta está em Punta Cana, na República Dominicana, e usou as redes sociais, neste sábado, para postar alguns registros da viagem, que conta com a também cantora Gabily, o cantor italiano Fred de Palma, e outros. Os registros, de muita diversão, deixou a galera impactada com o popozão da Poderosa, que, claro, vira e mexe, aparece fazendo uma nova coreografia.



Anitta e Gabily dançando o smash hit “Atenção” de Luísa Sonza e Pedro Sampaio! pic.twitter.com/ZF4dJfMLi6 — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) June 12, 2021

"Feliz dia do bilhete premiado", brincou Gabily com fotos com Anitta, o cantor Duh Marinho, o hair stylist Fellipe Parks e o maquiador Hector Espinal. Na piscina com um biquíni listrado, Anitta desceu até o chão dentro d´água. Mais cedo, a carioca anunciou que irá lançar uma nova música em italiano com Fred, com quem já gravou o hit "paloma", no ano passado.