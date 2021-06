Mc Kevin deixa carta para esposa - Reprodução do Instagram

Mc Kevin deixa carta para esposaReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 18:26 | Atualizado 13/06/2021 18:26

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, se pronunciou nas redes sociais para provar a veracidade de uma carta deixada pelo funkeiro para o Dia dos Namorados. O surpresa havia sido programada pelo cantor antes de sua morte. O desabafo surgiu após internautas levantarem a hipótese dela estar inventando a história.

Nos Stories do Instagram, Deolane publicou um print da mensagem deixada pelo próprio perfil oficial do MC à empresa responsável que faria a homenagem neste sábado. "Para os que duvidaram está aí a mensagem que meu amor deixou para Cestas Graziella", disse ela que acrescentou na sequência. "Nunca duvidei, sei exatamente as palavras que ele falava", desabafou.



Publicidade

A carta foi enviada à empresa para ser entregue em comemoração à data. No texto, ele declara o amor que sente pela advogada, fala sobre construir uma família e a pede em casamento mais uma vez. "Minha doutora, a gente briga, mas eu te amo, esquece. Nesse momento você está deitada ao meu lado, no quarto, vivendo um sonho junto comigo, sendo a mulher da minha vida. Não me largou um minuto, te amo amor. Quero você para sempre comigo. Agora, só a morte separa, esquece. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais”, disse ele.