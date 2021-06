Zeze Di Camargo e Graciele - Reprodução do Instagram

Zeze Di Camargo e GracieleReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 15:12

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda deram um novo passo na relação! Os dois aproveitaram o Dia dos Namorados, celebrado neste sábado, para anunciar o noivado ao público. "Agora sim, estamos noivos! O seu sim, o meu sim, o começo de uma nova etapa", escreveu a musa fitness em postagem no Instagram.



Será que vem casamento por aí? No feed de comentários anônimos e famosos celebraram o momento romântico do casal. "Amoooo???????? Deus abençoe grandemente sempre", escreveu Elaine Mickely. "Lindos parabéns. Deus abençoe", homenageou Deia Cypri. "Meteu uma aliança no Zezé? Essa mulher é f#da mesmo! Amo vocês", brincou um fã.

Em recente entrevista à revista "Glamour", a musa revelou que está em tratamento para engravidar. Os dois estão juntos desde 2014. Felicidade aos dois! Do antigo casamento com Zilu Godoi, o cantor sertanejo já tem Wanessa Camargo, Camilla e Igor.