Por iG

Publicado 13/06/2021 10:57

São Paulo - Juliana Didone aproveitou o Dia dos Namorados para assumir um novo relacionamento. A atriz fez uma publicação no Instagram se declarando ao amado, o empresário Santiago Bebianno. O namorado da participante do "Super Dança dos Famosos" é ninguém menos que o ex de Mariana Ximenes.

A atriz compartilhou uma foto em preto e branco, na qual só é possível ver a silhueta deles, mas marcou o perfil do amado. "Para encontrar, é preciso aconchegar a espera. Para sentir, é preciso coração disponível. O meu está escancarado pra você. Feliz com esse encontro. Feliz dia, meu namorado", escreveu Juliana Didone.

O escolhido é empresário, dono de um hotel e de restaurantes em Búzios, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Ele também faz trabalhos como modelo e adora surfar e mergulhar. Além disso, Santiago também viveu um romance com Mariana Ximenes em 2010.

Antes de fazer a publicação no Instagram, Juliana Didone já havia contado à colunista Patrícia Kogut que estava namorando, mas não tinha revelado a identidade do novo amor. "Fiquei um tempão sozinha e sou uma pessoa que gosta muito de estar em par. Mas é engraçado porque, depois de ter a Liz (sua filha de 3 anos), uma parte do meu coração passou a estar sempre preenchida. É claro que não substitui um parceiro, mas é um amor tão grande que a gente fica mais criteriosa. Então, estava desejante de encontrar, mas não tinha pressa, estava esperando o momento. E ele chegou agora", diz.