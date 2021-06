Ivo Madoglio, do Mais Você, se declara para o namorado - Reprodução

Ivo Madoglio, do Mais Você, se declara para o namorado Reprodução

Por iG

Publicado 13/06/2021 08:33 | Atualizado 13/06/2021 09:16

São Paulo - Apresentador da Globo, Ivo Madoglio usou as redes sociais para se declarar ao namorado, Otávio, neste sábado, Dia dos Namorados. Discreto em suas relações, o jornalista, que trabalha no "Mais Você"' com Ana Maria Braga, não escondeu que vive uma relação intensa desde que conheceu o rapaz no ano passado.