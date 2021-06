Duda Reis e Bruno Rudge - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 12:19 | Atualizado 12/06/2021 12:25

Rio - Agora é oficial! Depois de serem flagrados aos beijos em Salvador, Duda Reis e Bruno Rudge decidiram assumir publicamente o namoro neste sábado, que é celebrado o Dia dos Namorados.

Primeiro, o empresário, que é irmão de irmão da influenciadora digital Lalá Rudge, compartilhou uma foto dos pombinhos juntinhos por meio do Instagram Stories, além de marcá-la com uma flor e um coração. Depois, a influenciadora, de 20 anos, compartilhou outra foto com seus seguidores e oficializou o romance.