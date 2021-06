Thaís - Reprodução/divulgação/Globo

São Paulo - A cirurgiã-dentista Thaís Braz, conhecida por participar do "Big Brother Brasil 21", da Globo, está lendo de tudo em suas redes sociais por conta das novas apostas profissionais como DJ, modelo, empreendedora e digital influencer. Por isso, foi ao Twitter desabafar e, como dizem por aí, descascar o abacaxi.



É que, após contar que estava preparando novos conteúdos para o seu canal no IGTV, com roteiro e formato de entrevista, a sister não viu com bons olhos o feedback negativo por parte de alguns seguidores. "Vi que já tem gente criticando, vários comentários maldosos, mas, meu amor, não vou desistir até chegar aonde quero e ver tudo o que Deus preparou para mim e o que estou lutando para conseguir".



Logo em seguida, reconhecendo que nem deveria estar gastando a sua energia com os haters, citou a coragem da pessoa para criar perfil e "falar mal do que estou fazendo" e aproveitou para mandar este recado: "Você também não desista dos seus sonhos, não! Encare a vida! E o primeiro passo é: 'Pare de se esconder atrás de um fake'".



Mas meu recado é: EU NÃO VIM ATÉ AQUI PRA DESISTIR AGORA! E você também, não desista dos seus sonhos não! Encare a vida!!! E o primeiro passo: pare de se esconder atrás de um fake. CORAGEM galera! — Thaís Braz (@thaisbraz) June 11, 2021

Eu nem queria está aqui gastando minha energia, pq minhas 15 conchas vão assistir e minha família também e isso já me deixa muito feliz! Aliás! EU DESEJO muita coragem, para a pessoa que tem que fazer um fake pra falar mal do que eu tô fazendo e tentando que eu desista! — Thaís Braz (@thaisbraz) June 11, 2021

Vi que já tem gente criticando, vários comentários maldosos! Mas meu amor, eu não vou desistir! Até chegar onde eu quero e ver (já estou vendo) tudo que Deus preparou pra mim e que eu ESTOU LUTANDO pra conseguir! — Thaís Braz (@thaisbraz) June 11, 2021