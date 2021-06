Thales Bretas e Paulo Gustavo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 08:32 | Atualizado 13/06/2021 08:35

Rio - Primeiro Dia dos Namorados sem Paulo Gustavo, Thales Bretas prestou uma homenagem ao humorista no Instagram. Neste sábado, o dermatologista postou uma foto com o ator, que faleceu em decorrência de complicações da covid-19 em maio, e fez uma declaração de amor.

"Meu eterno namorado… Te amo pra sempre!", escreveu o dermatologista. Na sequência, no Instagram Stories, exibiu uma pulseira personalizada com famosa frase dita por Paulo Gustavo no "220 Volts", especial de fim de ano da Globo em 2020: "Rir é um ato de resistência".

Juntos, Thales Bretas e Paulo Gustavo são pais dos pequenos Romeu e Gael.