Negra Li inicia um novo momento na carreira com antigas lutasDivulgação

Publicado 13/06/2021 11:41

São Paulo - A cantora Negra Li contou que faz um tratamento com óleo de cânabis para controlar a ansiedade, hiperatividade e déficit de atenção. Em entrevista à Folha de S. Paulo, a artista contou que já tentou outras formas de tratamento para os distúrbios, mas foi só com o produto derivado da maconha que ela conseguiu controlar esses problemas de saúde.

"Tenho insônia, sou ansiosa, tenho TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). Passei no psiquiatra. Não deu certo tomar remédio para dormir. O que funcionou foi óleo de cânabis com THC. Mudou a minha vida. Sou bem mais tranquila", diz.

Negra Li também falou sobre as mudanças que passou ao envelhecer e diz que tem muito mais autoconhecimento e maturidade depois dos 40 anos. Ela conta que uma das novidades que o amadurecimento lhe trouxe foi quebrar os tabus com o corpo e com a sexualidade. Após isso, ela até começou a praticar pompoarismo, exercícios de contratação dos músculos do períneo e da vagina.

A artista de Brasilândia aprendeu o pompoarismo com um curso da cantora Kelly Key e diz que a prática pode trazer diversos benefícios, como o fim da TPM. "Foi um jeito de me autoconhecer, saber a hora que vou gozar, conseguir controlar. Agora eu não largo mais. Acho que todas as mulheres deveriam conhecer e se beneficiar disso", conta.