Publicado 13/06/2021 09:33

Rio - Quem não quer um spa day com o mozão no Dia dos Namorados? Foi o que Viih Tube recebeu de presente do namorado Bruno Magri. Eles aproveitaram a data para passar juntinhos como a influenciadora mostrou em fotos postadas, neste sábado, no Instagram. Em clima de romance, eles posaram dentro de uma banheira e fazendo massagem relaxante.

A youtuber, de 20 anos, ainda fez piada em relação aos memes sobre falta de banho durante confinamento do "Big Brother Brasil 21". "E eu que postei um reels na banheira e nem me toquei que 'ae, Viih Tube tomou banho' hahahaha", escreveu ela.