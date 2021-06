Rodrigo Hilbert posta foto inusitada de Fernanda Lima com chupeta na boca - Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 10:12

Rio - Será que a moda pega? Rodrigo Hilbert compartilhou, neste sábado, um clique inusitado da esposa, a apresentadora Fernanda Lima. Na foto, ela aparece usando uma chupeta na boca. O clique descontraído do casal rendeu muitos comentários no Instagram do apresentador da GNT.

"Aposto que foi você quem fez essa chupeta", brincou uma seguidora de Rodrigo com a fama de "faz tudo" no apresentador. "Casal lindo! Muito amor pra vocês", disse outra admiradora. "Sou fã dessa família", declarou um terceiro internauta.