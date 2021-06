Samantha Schmutz lança versão de Homem com H com Nação Zumbi - Divulgação/Priscila Schmutz

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 13:21

São Paulo - Samantha Schmütz contou que teve o perfil no Instagram desativado neste domingo. A humorista, que está criticando publicamente famosos que não se posicionam e não respeitam medidas sanitárias, comunicou os seguidores do Twitter que está fora da outra rede social e falou que estão tentando enterrá-la.

"Desativaram minha conta do Instagram. Querem me enterrar, mas esquecem que sou semente", escreveu a comediante. A perda do perfil logo após Samantha fazer uma publicação que foi considerada pelos internautas como indireta para Juliana Paes.



Após a morte de Paulo Gustavo, vítima de complicações da Covid-19, que Samantha Schmütz passou a ser mais engajada nas redes sociais. A atriz passou a criticar pessoas que desrespeitam medidas de distanciamento, se opõe ao governo Bolsonaro e também critica famosos que não se posicionam.

Desativaram minha conta do Instagram! — Samantha Schmütz (@samanthaschmutz) June 13, 2021