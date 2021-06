Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, se casa com Renato Araújo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 12:31

Rio - Não foi só Ludmilla que renovou os votos com Brunna Gonçalves durante viagem no Caribe. Neste sábado, a mãe da cantora, Silvana Oliveira, aproveitou o Dia dos Namorados para se casar com Renato Araújo, segurança da filha, em uma cerimônia à beira da praia.

"Enfim, casados. Te amo, amor meu. Que você continue sendo essa esposa, mulher, amiga, companheira maravilhosa. Sou apaixonado por você", escreveu ele na postagem em que aparece com a esposa em Curacao, cenário paradisíaco do Caribe. Eles estão juntos desde 2019.

