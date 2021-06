Vitão e Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Vitão e Luísa SonzaReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 12:18 | Atualizado 13/06/2021 12:24

Rio - Vitão surpreendeu os seguidores, na madrugada deste domingo, ao compartilhar uma carta aberta destinada a Luísa Sonza. O cantor relembrou o lançamento da música 'Flores' há um ano e os ataques que os dois sofreram por assumirem o relacionamento meses depois que Luísa e o humorista Whindersson Nunes se separaram.

fotogaleria

Publicidade

"Me lembro de te ver gravando essa voz no estúdio, te dirigir e ajudar com as partes mais rápidas, cheias de palavras. Senti que essa música seria muito grande de muitas formas na minha vida. Quando lançamos Flores há exatamente um ano, vimos o mundo desabar sobre nós, só mais uma vez para você, mas para mim a primeira. Vi de perto o massacre do tribunal da internet sendo feito com uma mulher que já admirava e amava. Os 900 mil comentários de baixo nível e 5,5 milhões de deslikes foram a prova para todos nós, brasileiros, de que temos muito, mas muito o que aprender e crescer", começou Vitão.

"Nunca suportaram ver uma mulher crescer tanto em tão pouco tempo, cantar tão bem, ser tão inteligente, e bem sucedida de todas as formas. Assim como não suportaram te ver terminar um relacionamento e seguir com a vida, se apaixonar novamente, viver como qualquer ser humano que só busca a felicidade", continuou.



Em seguida, falou sobre ser considerado o "vilão" do fim do casamento da cantora e do humorista. "Dessa novela criada pelas pessoas em cima da nossa vida. Vi meu trabalho decair, parte do meu público se virar contra mim, pessoas de todos os lugares do Brasil me chamando de apelidos pejorativos e replicando mentiras em cima do meu nome. Senti o gosto do que você já vivia há muito tempo", prosseguiu.

Publicidade

"Obrigado por me tirar da minha zona de conforto como homem nessa sociedade que já virou até clichê descrever como machista", finalizou Vitão.

Veja a postagem completa: