Paolla OliveiraReprodução de vídeo

Por MH

Publicado 13/06/2021 16:21

Você sabia que Paolla Oliveira já brilhou na tela do SBT? Muito antes de brilhar em novelas da Globo, a atriz fugia de tortas na cara no programa "Passa ou Repassa", clássica atração comandada por Celso Portiolli nos anos 1990 e 2000. Essa memória foi resgatada neste "Domingo Legal", de hoje, que exibiu o passado da atriz como assistente de palco na emissora de Silvio Santos. O fato, claro, surpreendeu internautas.

Em um vídeo antigo exibido na atração, por ocasião de seus 25 anos como apresentador, Celso Portiolli aparece perseguindo Paolla Oliveira no "Passa ou Repassa". Ele ameaça dar uma torta na cara da então assistente de palco por conta de seu aniversário. Em outras imagens resgatadas, a atriz, sempre belíssima, aparece animando as crianças do auditório.

Os internautas se divertiram com a curiosidade. "Paolla Oliveira como assistente de palco. Tá aí uma coisa que eu não sabia", escreveu um telespectador, no Twitter. "Eu ia morrer sem saber que a Paolla Oliveira foi assistente de palco do Celso Portioli", escreveu outro.