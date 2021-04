Rafa Kalimann faz compras e posa para fotos com fãs em shopping do Rio

Rio - Rafa Kalimann aproveitou a noite desta terça-feira para fazer umas comprinhas. A ex-BBB esteve em um shopping na Zona Oeste do Rio, acompanhada por um amigo. Simpática, Rafa posou para fotos com fãs que a abordaram no local. Em breve, Rafa estreara seu próprio programa, o "Casa Kalimann". A atração está prevista para o dia 28 de abril, no Globoplay, e terá 13 episódios.

