Juliette e RodolffoReprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 14:55 | Atualizado 19/06/2021 14:56

Que ela está em todos os lugares, isso nós já sabemos. Agora, para além das ações de marketing, Juliette também vem conquistando seu espaço no cenário musical. Neste sábado, a campeã do "Big Brother Brasil 21" compartilhou os bastidores e ensaios para a live "Arraiá do Safadão", que também contará com a participação de Alceu Valença e Israel e Rodolffo.

"Um ensaio lindo e cheio de gentilezas. Obrigada por tanto, Wesley Safadão, Alceu Valença e Rodolffo", escreveu Juliette na legenda da publicação.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

O "Arraiá do Safadão" será transmitido ao vivo no canal de Wesley Safadão no YouTube