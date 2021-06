Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família' - Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:28

Em entrevista ao 'Cortes Podcast', Marcos Oliveira, o famoso Beiçola de 'A Grande Família', falou um pouco sobre o tratamento que costumava receber nos bastidores da atração. "Sempre fui tratado como 'estamos ajudando o cara'. Eu sentia isso. Distanciado, as reuniões da 'Grande Família' eu nunca participava", disse o artista, que preferiu se abster de comentar como era o clima internamente. "Vamos deixar pra lá. Já foi. Não tenho contato com mais ninguém. Parece que saí da reencarnação sem nada".

"Única coisa que me faz viver não é querer saber da TV Globo. Isso é minha salvação. Não me interessa. Gosto do Multishow, das outras possibilidades, dessa coisa nova. Fazer teatro, fazer vídeos", confessa. Marcos Oliveira também falou sobre quando entrou pro elenco da 'Grande Família'. "Na época eu tava fazendo 'Lisbela e o Prisioneiro'. Já estava com problema de saúde, estava com a colostomia, mas mesmo assim eu fui e trabalhei. Fiz muita participação no 'Zorra Total' com saco de colostomia também".