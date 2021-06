Lucas Oliveira e Gil do Vigor - Reprodução

Lucas Oliveira e Gil do VigorReprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 16:09 | Atualizado 14/06/2021 19:33

Apontado como o novo affair de Gil do Vigor, Lucas Oliveira resolveu fechar suas redes sociais nesta segunda-feira (14). A coluna soube que o médico psiquiatra, de 25 anos, foi bombardeado com tantas perguntas e conselhos sobre um possível romance com o ex-BBB, que decidiu se preservar e se manter no anonimato. O rapaz ficou assustado com a repercussão.

Tudo começou depois que o economista revelou que estava vivendo um affair com uma pessoa, cujo o nome começava com a letra L. Depois, Lucas Oliveira publicou uma foto e marcou o nome de Gil do Vigor. Pra quê? Os fãs começaram apontá-lo como o 'eleito' do quarto colocado no 'BBB 21' e ligaram os pontos. Sem falar que em vários posts do médico aparecem curtidas do pernambucano. Em uma das últimas postagens, inclusive, Gil escreveu nos comentários: 'muito lindo', acompanhando a mensagem de emoji de carinha apaixonada.