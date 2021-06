Alan Frank - Reprodução

O ex-polegar Alan Frank usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para contar que continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após ser atropelado no último sábado. O médico oftalmologista se envolveu em um acidente de trânsito logo depois de ter participado de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o relato feito na cama do hospital, tudo indica que ele estaria na motociata, que percorreu várias ruas da capital paulista, quando se chocou com uma moto, caiu e ainda foi atropelado. "Infelizmente, no sábado, eu sofri um acidente de moto. Uma moto caiu na minha frente e acabou me derrubando. Quando eu estava me levantando, uma outra moto que vinha atrás acabou me atropelando. Me machuquei bastante e fui socorrido para o Einstein", começou o médico.

Dono de uma badalada clínica de oftalmologia em Alphaville, na Grande São Paulo, Alan ainda sente muitas dores pelo corpo. "Sofri fraturas na coluna, na coluna lombar --L2, L3, L4--, uma fratura incompleta do processo transverso. Uma fratura semelhante à que Neymar sofreu quando levou uma joelhada nas costas. O tratamento é conservador, não precisarei de cirurgia. Mas dói bastante porque é a base de morfina e Tramal [analgésico], medicamentos bem fortes, e [estou] usando colete", explicou Frank.

