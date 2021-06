Arthur Urach - Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:29 | Atualizado 14/06/2021 17:50

Andressa Urach é o tipo de mãe que baba muito pelo seu filho, Arthur, que fez 16 anos recentemente. A modelo já revelou que não tem ciúmes do herdeiro e está louca para encontrar uma namorada para o rapaz e fez uma postagem com esse propósito: "Eu que fiz! Cada dia que passa meu filho está mais gato!

Com 16 anos, 1.79 de altura, meu modelo está solteiro, então, meninas enviem currículo pra sogra aqui aprovar!", escreveu toda animada Urach, que revelou à coluna que pretende ser mãe novamente.