Alex Cohen canta com Simone Mendes e Jorge Aragão em almoço

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:42

O cantor Alex Cohen esteve almoçando na casa de um amigo, no Rio de Janeiro, quando foi surpreendido pelas presenças da cantora Simone, que faz dupla com Simaria, e Jorge Aragão. Os dois artistas, em momentos separados, fizeram questão de cantar com Cohen.

