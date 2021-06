Nelosn Rubens - Reprodução

Nelosn RubensReprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:10 | Atualizado 14/06/2021 17:10

Nelson Rubens é mais um famoso que não resistiu à harmonização facial. Em janeiro, o apresentador do TV Fama, da RedeTV!, fez a primeira etapa do procedimento e desde então segue com o tratamento de rejuvenescimento. O resultado tem sido tão expressivo que Nelson, praticamente, virou uma referência dos bons resultados do médico Willian Ortega. "Cabelo, ok!, maça do rosto, ok e queixo, ok!. Você gostou? Eu gostei mais ainda", revelou o jornalista em um vídeo de antes e depois de todo o processo.