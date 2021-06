Luciana Gimenez - Reprodução

Luciana GimenezReprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 09:13

Já estão abertas as inscrições para 'Operação Cupido', o novo game de namoro da RedeTV! com apresentação de Luciana Gimenez.

O programa será exibido às quartas-feiras, às 22h30, em um formato inédito de programas de namoro na TV aberta. A apresentadora receberá no palco um solteiro ou solteira, que escolherá no final da atração o par ideal a partir de provas com as famílias dos (as) pretendentes. O familiar ajudará na formação do casal.

Publicidade

Os interessados em participar do ‘Operação Cupido’ poderão se inscrever diretamente pelo site da emissora:

https://www.redetv.uol.com.br/operacaocupido