Publicado 14/06/2021 06:00

Ex-apresentador do TV Fama, Franklin David revelou publicamente o nome do namorado, o turismólogo e professor de Educação Física, Vitor Vianna. A cumplicidade é tanta que os dois viraram parceiros em uma nova jornada: a apresentação do programa 'Aventureiros', que vai estrear no canal Travel Box Brasil, em breve.



Franklin contou com exclusividade à coluna sobre a relação e como anda feliz com o namoro sem medo de julgamentos. "Eu tenho escolhido viver da maneira mais leve possível. Tenho seguido o que o meu coração manda e vivido intensamente cada momento por entender que eu não tenho o 'daqui a pouco'. Eu não tive o daqui a pouco com a minha mãe, com o meu avô, com a minha avó e com o meu gato, que morreu recentemente", começa o jornalista.



"O nosso relacionamento aconteceu da maneira mais natural possível e eu também sempre entendi que não precisava me assumir. O 'assumir' não precisa ser uma obrigação para ninguém e ela tem que ser vista com naturalidade por todo mundo", completa Franklin David.