Por O Dia

Publicado 14/06/2021 08:34

Ed Motta resolveu mudar o visual. Mas o motivo é nobre: o cantor tirou a barba que o acompanha há mais de 30 anos para melhor vedação da máscara. A intenção é ficar protegido contra o coronavírus, claro.

Mas ele confessa que ainda não se acostumou e não vê a hora da barba crescer: "O visual na minha imaginação e vontade lembra: Kojak, Otto Preminger, Isaac Hayes, Kirk Lightsey, Lex Luthor, Yul Brynner. A realidade: Meu chapa do Molejo, Marcelo Tas, Karnal, Pondé… Cara de intelectual de ocasião… Que a barba volte logo meu Deus, tá brabo".

No sábado (12), ele foi até o Parque Olímpico do Rio tomar a primeira dose da vacina. "Doeu? Doeu não rapaz, é mais o medo. Tive a benção da 1a dose da vacina hoje, fui vestido para um voo a Saturno.

Raspei barba e cabelo para melhor vedação da máscara que, exagerado como sempre fui, usei 3 N95 da 3M, e uma azul imitando a N95 para fechar o sanduíche de 4 máscaras. E também um face shield a la 'Perdidos No Espaço' e um óculos de moto. Não raspo minha barba há 30 anos, tá esquisito, mas foi por prudência.

Longa vida ao SUS (soa um acorde Sus-4 na minha cabeça) Longa vida à saúde pública brasileira!".