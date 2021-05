William Bonner e a esposa Natasha Dantas Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:13 | Atualizado 19/05/2021 09:14

Rio - Você não sabia que precisava ver o William Bonner de barba até ver o William Bonner de barba... E o novo visual do comandante do 'Jornal Nacional' gerou grande repercussão nas redes sociais, nesta última semana, após ele surgir diferente ao encontro diário com milhões de telespectadores brasileiros.

Mas Natasha Dantas, esposa do apresentador, resolveu revelar, em sua conta no Instagram, o processo de crescimento da barba do marido. Em uma sequência de fotos, a fisioterapeuta fez uma espécie de "antes e depois", que termina com William barbudo, na bancada do 'JN'. "Início de um desafio // deu tudo certo", escreveu.

Nos comentários da postagem, não faltaram elogios a William Bonner. "Hahahaha deu muito certo", disse Fernanda Gentil. "Deu super certo! Aprovado!", escreveu Sandra Annnenberg.

