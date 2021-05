Fátima Bernardes comenta novo visual de William Bonner Reprodução Internet

Publicado 22/05/2021 08:30 | Atualizado 22/05/2021 11:38

Rio - Fátima Bernardes conversou com seus seguidores do Instagram, na noite desta sexta-feira, através de uma caixinha de perguntas. Uma pessoa, então, resolveu perguntar o que a apresentadora achou do visual do ex-marido, William Bonner, que adotou uma barba.

"O que você achou da barba do William Bonner?", perguntou o seguidor. "Eu achei que ele fez muito bem de experimentar alguma coisa de diferente. Eu adoro mudanças e ficou bem bacana", respondeu Fátima Bernardes.

Fátima Bernardes e William Bonner terminaram o casamento em 2016, depois de 26 anos juntos. Os dois são pais dos trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz.