Bárbara Bruno, Nicete Bruno e Beth Goulart Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 09:50 | Atualizado 09/05/2021 12:19

Rio - A atriz Beth Goulart disse neste sábado que a irmã Bárbara Bruno, intubada com covid-19, tem um novo boletim médico. Segundo a atriz, os exames de Bárbara estão bons e que ela "está começando a responder espontaneamente aos estímulos respiratórios".



"Estamos vencendo um dia de cada vez. Continuamos na fé, com muita esperança na cura, recuperação e fortalecimento de minha amada irmã, Bárbara Bruno. Acabou de sair um novo boletim médico, os exames estão com índice positivo", escreveu.