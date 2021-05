Bonner Reprodução

Por iG

Publicado 17/05/2021 21:19 | Atualizado 18/05/2021 08:15

William Bonner decidiu apresentar o "Jornal Nacional" desta segunda-feira (17) com um visual diferente. Para a surpresa dos telespectadores, o âncora surgiu de barba para falar das últimas notícias do Brasil e do mundo.

Há duas semanas, o jornalista e sua companheira de bancada, Renata Vasconcellos, anunciaram que entrariam de férias. No Twitter, claro, os internautas repararam e fizeram o que sabem fazer de melhor: comentar.



"O William Bonner de barba no 'JN' o que rolou não to acostumada", escreveu uma. Há, ainda, quem tenha aprovado o novo visual: "Como assim William Bonner voltou das férias 200% mais gostoso com essa barba?".



Há também quem considere que, diante de tantas notícias ruins, Bonner já abriu mão da vaidade. "O William Bonner já desistiu e deixou a barba crescer. Tempos difíceis", comentou um. Já outro acredita piamente que o âncora aderiu à barba influenciado pela popularidade do ex-presidente Lula.



O William Bonner de barba no JN o que rolou nao to acostumada — Babi (@babi) May 17, 2021