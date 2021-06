Graciele Lacerda - Divulgação

Graciele Lacerda oficializou o noivado com Zezé Di Camargo, neste fim de semana, após sete anos morando com o sertanejo. O momento do pedido será divulgado durante a série documental ‘É o amor’, que vai ao ar pela Netflix contando a história da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. A influenciadora fitness explicou o que muitos queriam entender: como os dois ainda estão noivos se já moram juntos há tanto tempo e, sendo assim, estão praticamente casados. Segundo Graciele, oficializar o noivado com o sertanejo já era um desejo da mãe dela e da sogra.

“Acho que tem o momento certo pra tudo. A gente precisa aprender a ter paciência e esperar. Acho que esse sim é o momento certo pra darmos um passo a mais na nossa vida. Uma coisa mais comprometida, mais séria… Oficializar uma coisa que já estamos vivendo, pois já somos casados, porque já moramos juntos. Mas a gente não se apega muito a isso de casar, oficializar, a gente vive muito o nosso amor. Essas coisas de casamento pra gente não são tão importante. Mas pra minha mãe e minha sogra é. Elas têm esse pensamento antigo ainda, de que tem que ser tudo certinho”, diz.

A empresária também explicou que o primeiro pedido e noivado do cantor aconteceu ainda em 2017, mas somente agora eles trocaram alianças. “Na verdade, o Zezé me pediu em noivado em 2017 e me deu um anel de compromisso (solitário). Ficamos noivos e nos consideramos assim, mas não tinha a nossa aliança, dele e minha. E como já estamos morando juntos há sete anos, eu acho gostoso quando faz um teste drive antes de casar. Tanta gente casa na empolgação, naquele momento de paixão. Mas aí casa e logo depois separaË.

Ela ainda reflete sobre os principais pilares que ajudam a sustentar uma união. “Casamento é sabedoria, não é só flores. Tem altos e baixos. Como diz minha sogra, tem que ter muita sabedoria, paciência, saber ceder quando necessário, saber impor quando necessário, entre ambas as partes. E a gente fez esse teste drive de morar junto há sete anos e acredito que passamos no teste, pois estamos aqui firmes e fortes até hoje. As pessoas se apegam muito em casar, ter filhos, achando que isso é o mais importante em um relacionamento. Mas não é. O mais importante está aqui dentro (do coração). O amor, sabedoria, paciência, companheirismo, dedicação… Isso tudo é importante dentro de um relacionamento. Filho é um elo pro resto da vida, mas não é a peça principal. Se não tiver sentimento aqui dentro, não adianta, porque é isso que conduz a gente. O relacionamento não está baseado nisso ou naquilo. O que importa é o nosso sentimento. Isso aqui (anel e aliança) são símbolos”.

O casal ainda se prepara para, em breve, dar outro grande passo no relacionamento deles: a mudança para o primeiro imóvel adquirido pelos dois. "Como a gente está vivendo uma nova etapa em nossa vida, muitas coisas estão pra acontecer ainda, nosso apartamento pra ficar pronto em breve e muitas outras coisas que estamos planejando, então sentimos que era o momento certo de dar um passo para algo mais sério. Por isso agora temos uma aliança que vai ser do nosso casamento mais pra frente, na hora certa. Morar junto, estar casado ou noivo, não interessa. O que importa é que estamos juntos, porque o amor é o que importa".