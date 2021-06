Patricia Abravanel - Gabriel Cardoso / SBT

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 05:00 | Atualizado 15/06/2021 09:24

Esta coluna soube que Patrícia Abravanel anda comentando por aí que em breve não estará mais à frente do 'Vem Pra Cá'. Segundo consta, ela deve deixar a atração em agosto sob a justificativa de que só foi contratada para implantar o programa na grade da emissora. Procurada, a assessoria do SBT nega que Patrícia vá deixar a atração. "Não existe data. Ela fica no comando como apresentadora principal do programa", informa a assessoria do SBT.