O apresentador Rodrigo FaroAg. News

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 05:00

Perdendo de lavada o segundo lugar isolado do ibope para Eliana, Rodrigo Faro e sua equipe buscam alternativas para melhorar a audiência do 'Hora do Faro'. Pensando nisso, a Record já começou a planejar um novo reality que, assim como o 'Made in Japão' entrou no ar no programa de Sabrina Sato, deve ser exibido no dominical comandado por Faro.

O que se sabe até agora é que a produção de elenco da Record está em busca de famosas para participarem da nova atração e, segundo comenta-se nos bastidores, as participantes disputarão entre si por uma premiação ainda não definida. Basicamente a ideia é fazer um confinamento itinerante no estilo aventura.



Neste ano de 2021, o 'Hora do Faro' vem registrando índices nada bons de audiência. A atração comandada por Rodrigo Faro tem ficado constantemente em terceiro lugar, atrás do programa de Eliana, no SBT, e com uma boa margem de diferença entre as duas colocações.