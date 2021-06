Márcia Felippe lambe bife e devolve à panela no Power Couple - Reprodução

Márcia Felippe lambe bife e devolve à panela no Power Couple

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 11:19 | Atualizado 12/06/2021 12:05

Rio - A preparação de uma refeição no "Power Couple Brasil", da Record, chamou a atenção nesta sexta-feira, mas não foi pelo prato escolhido. A cantora Márcia Fellipe gerou polêmica ao lamber um bife e devolvê-lo para a panela em que cozinhava.

As câmeras do reality flagraram o exato momento em que a cantora provava o tempero do bife. Leandro Gléria, Renata Domínguez, Yugnir Martins e Deborah Albuquerque estavam ajudando na preparação dos alimentos, mas não perceberam o que aconteceu.

No Twitter, os internautas comentaram a situação e criticaram a artista. "Essa mulher é muito porca, Senhor", criticou um. "Nojenta", comentou outra. "Se fosse só no dela, tudo bem, mas foi no de todo mundo junto", se indignou uma terceira pessoa.



