Balanço Geral - Reprodução

Balanço GeralReprodução

Por *Estadão Conteúdo

Publicado 07/06/2021 11:11 | Atualizado 07/06/2021 11:12

Rio - O jornalista Chico Tello, que apresenta do programa Balanço Geral, da Record TV, em Mato Grosso, teve de ser intubado na noite deste sábado, 5, por causa de complicações do coronavírus. Ele está internado na UTI do Hospital RegionaL Hilda Strenger Ribeiro. De acordo com a equipe médica que o atende, Chico Tello respira com ajuda de aparelhos.

"Paciente com diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave por covid-19, mantido sob cuidados intensivos em leito de UTI, hemodinamicamente estável (pressão arterial), respirando com auxílio de oxigênio suplementar em máscara não reinalante com fluxo alto, mantendo boa oxigenação sanguínea", diz trecho da nota.



Chico, diretor de jornalismo da TV Cidade, afiliada da Record, foi internado na terça-feira passada, dia 1º. O boletim médico também revela que o apresentador precisou ser colocado deitado de bruços após a intubação. Além disso, ele tem problemas para dormir e se mostra ansioso. "Queda da oxigenação sanguínea aos pequenos esforços, ansioso, com necessidade de medicação para melhora do sono. Mantendo bom volume urinário por sonda vesical de demora, sem febre nas últimas 24h", conclui.