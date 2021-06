Zé Neto e Natália Toscano - Divulgação/Livia Cardoso

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 05:00

A temperatura subiu durante um ensaio sensual que o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, fez com a mulher, Natália Toscano, para comemorar os 12 anos juntos. A influenciadora até relembrou que o primeiro encontro do casal aconteceu em um hospital, na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. O irmão da Natália estava internado no mesmo quarto do cantor, que tinha sofrido um acidente. "Ele é o amor da minha vida, o meu eterno namorado e se vale tudo entre quatro paredes? Claro! Vale tudo entre quatro paredes', assumiu Natália para a coluna.