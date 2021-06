Raissa Barbosa - Reprodução

Após Raissa Barbosa ter sido socorrida pelos também ex-Fazenda Jakelyne Oliveira e Mariano, na madrugada desta terça-feira (15), por conta de uma forte crise de ansiedade que ela teve em casa sozinha, eis que a equipe da ex-Miss Bumbum resolveu se pronunciar para atualizar o estado de saúde dela. Raissa chegou a machucar a própria mão, em meio a crise, e precisou receber curativo e pontos no local ferido.

"Na madrugada de hoje, dia 15 de junho, a modelo Raissa Barbosa foi acometida de uma crise de ansiedade muito forte e precisou ser atendida pela equipe de plantão do Hospital Nove de Julho, em São Paulo. Seu empresário e seus amigos, Mariano e Jakelyne Oliveira estiveram com ela durante todo o tempo. Raissa foi medicada e recebeu alta no mesmo dia e se encontra descansando para que possa se recuperar o quanto antes", informa o comunicado.

Ainda segundo a equipe da modelo, ela vai tirar um tempo para descansar longe das redes sociais. "Raissa vai dar um tempo nas redes sociais para cuidar de sua saúde física e mental e em breve retomara aos seus trabalhos normais. Ela aproveita para agradecer tantas manifestações de amor e carinho que recebeu de seus fãs e amigos durante toda a madrugada".