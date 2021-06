Paula Lima - Reprodução Instagram

Paula LimaReprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 11:18

Musa do Corinthians e ex-participante do reality 'Bela do Verão', exibido pela RedeTV, Paula Lima foi vista em uma festa em Dubai com o jogador espanhol Mariano Diaz, do Real Madrid. A festa era privada e aconteceu no quarto do hotel Jumeirah Village Dubai. Quem também estava no evento era o jogador Ronaldinho Gaúcho.