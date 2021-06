Bruno Diegues - Isis Lacombe

Publicado 15/06/2021 11:05 | Atualizado 15/06/2021 11:28

Além de sua retomada no cenário musical nacional, Bruno Diegues prepara sua primeira turnê internacional em vôo solo. O destino escolhido pelo pagodeiro foram os Estados Unidos e a maratona de shows por lá deve acontecer no mês de agosto.

"É um momento importante de retomada não são para mim, mas eu faço parte da volta do entretenimento depois de um cenário tão caótico que vivemos devido à pandemia. Acho que é a volta da música aos palcos no geral, da vida voltando ao rumo normal das coisas. Certamente essa turnê nos EUA será muito mais do que especial para mim e para toda a minha equipe", disse o cantor.