Arthur PicoliReprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 12:00 | Atualizado 15/06/2021 13:55

Esta coluna de apenas seis leitores já havia antecipado que o ex-BBB Arthur Picoli estava em negociação avançada com o SporTV. Pois bem. Nesta segunda-feira (15), o instrutor de Crossfit finalmente assinou sua contratação com o canal para ser um dos comentaristas da casa.

Sem dizer exatamente do que estava falando, Arthur usou o Twitter ontem para comemorar a assinatura do contrato: 'Meu Deus do céu. Muito obrigado por tanto em minha vida. Nunca imaginei chegar até aqui. Gente, queria muito falar pra vocês agora, mas vocês não perdem por esperar", escreveu o educador físico.

Recentemente Arthur Picoli desmarcou participações em programas de outras emissoras para não prejudicar o andamento das negociações com o SporTV. Além de atuar como comentarista da programação do SporTV, Arthur também deve gravar entrevistas para o 'Esporte Espetacular', que vai ao ar aos domingos pela TV Globo. Na redação do canal esportivo, há uma certa insatisfação com a contratação do ex-BBB, uma vez que recentemente houve uma série de demissões de jornalistas e agora surge a contratação de um ex-reality.

O ex-BBB usou os stories do Instagram para negar a contratação. Então tá bom, a gente aguarda os próximos capítulos!