Rio - O Grupo Disney tomou uma decisão importante na manhã desta segunda-feira. Em reunião realizada virtualmente, a empresa americana decidiu que irá acabar com todos os programas da Fox Sports. A emissora se tornará um canal de reprises, com apenas alguns jogos ao vivo, como os da Libertadores. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do "R7".

Ainda nesta segunda-feira, os funcionários serão comunicados da decisão e, quem estava a serviço da Fox, será informado sobre qual será seu destino. A operação técnico passará a ser toda feita em São Paulo, pela ESPN.

A existência da Fox Sports está garantida pelo menos até o dia 1º de janeiro de 2022. Em março de 2020, quando aprovou a fusão com a ESPN, o Cade exigiu que o canal fosse mantido no ar pelo menos até esta data.

Recentemente, o Grupo Disney deixou claro que sua preferência seria pela ESPN. A emissora dispensou a maior parte dos profissionais do Fox Sports ao longo dos últimos meses, priorizando a emissora paulista.