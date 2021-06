Mônica Martelli - DIVULGAÇÃO

Publicado 19/06/2021 16:13 | Atualizado 19/06/2021 16:15

Mônica Martelli lembrou o Dia do Cinema Nacional, comemorado neste sábado, 19 de junho, em uma publicação especial nas redes sociais. No Instagram, a atriz aproveitou a data para homenagear o amigo Paulo Gustavo, que morreu em decorrência a complicações da covid-19, no início de maio.

No Instagram, Mônica publicou um trecho do filme "Minha Vida em Marte", ao lado de Paulo. "Fazer cinema é um ato de resistência. #DiaDoCinemaNacional. Que saudade de você, meu amor", escreveu a atriz na legenda.







