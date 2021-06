Atacante chutou copo de água no jogo passado e foi criticado pelo técnico em público - Marcelo Cortes / Flamengo

Por Edilson Silva

Publicado 25/06/2021 06:00

O Flamengo, mais uma vez, venceu dentro do Campeonato Brasileiro apresentando bom futebol. Mesmo com desfalques, a equipe segue a melhor do Brasil e uma das que mais jogam bonito dentro do país. Isso tudo é indiscutível quanto ao trabalho de Rogério Ceni, mesmo o comandante ainda sendo alvo de desconfiança por parte da torcida rubro-negra. Mas o que me chamou a atenção e de todos, além da vitória e da despedida do craque Gérson, foi a saída do atacante Pedro durante a partida. O garoto não fazia bom jogo e a substituição foi até natural. O que não foi normal foi a reação dele ao ser substituído por Rodrigo Muniz. Saiu xingando, chutando garrafa e mal falou com o companheiro que iria entrar. Coisa que, por exemplo, Gabigol já fez. Lógico que ele estava errado e precisava de um puxão de orelha. Mas, quando o camisa 9 teve o mesmo gesto, nada foi falado de forma pública. Já com Pedro, Ceni optou por criticá-lo abertamente em entrevista coletiva. Veja bem: não acho que o que o ex-goleiro disse esteja errado. Mas falta coerência quando um faz e não leva bronca e o outro repete o gesto, porém foi repreendido abertamente. Dois pesos e duas medidas. Não pode ser assim.

SEM ARÃO

A Conmebol resolveu suspender o volante e zagueiro Willian Arão por dois jogos após a expulsão na partida contra a LDU, ainda pela fase de grupos da Libertadores. Ele já cumpriu um jogo, mas o técnico Rogério Ceni não terá um dos seus principais jogadores na ida das oitavas de final, contra o Defensa y Justicia, no dia 14 de julho. O jogador ainda vai ter que pagar uma multa de cerca de R$ 15 mil. Sempre dando um jeito de arrancar dinheiro dos clubes...

INADMISSÍVEL

No começo desta semana, uma imagem mostrando troféus do Vasco da Gama empilhados em uma Kombi acabou viralizando nas redes sociais. O clube está em um processo de reforma da sala de troféus em São Januário e os objetos eram transportados. Por sorte, após a foto ser tirada, o erro foi corrigido e, segundo o clube, não houve dano às conquistas. Mas, para ser bem sincero, que isso nunca mais se repita. A imagem é feia e a história do Vasco bonita demais para ser tratada de tal forma.

GRANDES PERDAS

Paulo Vitor - Reprodução/Botafogo TV

O lateral esquerdo Paulo Vitor, negociado com o Internacional, e o zagueiro Sousa, de saída para o Cercle Brugge, da Bélgica, vão fazer muita falta ao já limitado time do Botafogo. PV era uma grande promessa e tinha tudo para crescer cada vez mais com o manto Alvinegro, algo que também enxergava em Sousa. A dificuldade financeira faz o time ficar refém nessas negociações e, é claro, o jogador também pensa no próprio futuro. Grandes perdas.