Caio Paulista, ao lado de Nenê: jovem marcou contra o Fortaleza - Lucas Mercon/Fluminense

Caio Paulista, ao lado de Nenê: jovem marcou contra o FortalezaLucas Mercon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 00:00

Apesar do empate em 1 a 1 com o Fortaleza, fora de casa, time que até então era o líder do Brasileiro, o Fluminense segue dando vida aos números que vêm alimentando o imaginário tricolor e constatando o que está acontecendo desde o ano passado: os bons tempos estão de volta. São 14 jogos sem saber o que é perder no Brasileiro, somando a campanha de Marcão, em 2020/21 com a de Roger Machado nesta temporada. É a terceira maior sequência invicta do Tricolor na história da competição, ficando atrás de Muricy Ramalho, com 15 partidas sem perder em 2010, e Carlos Alberto Parreira, com 16 duelos, nos anos de 1984 e 1985. Os números empolgam quem torce para o Flu, que mostra sua força mais uma vez no cenário do futebol brasileiro e continental. A diretoria trabalha com os pés no chão, reconstrói o clube por dentro e por fora e o reflexo tem sido em campo. Vivo na Copa do Brasil, na Libertadores e bem no Brasileiro, o Fluminense é uma equipe que os tricolores param para ver e sentem esperança no que é apresentado. Grande fase!

Publicidade

O SUBSTITUTO DE GÉRSON

Thiago Maia está próximo de voltar a vestir oficialmente a camisa do Flamengo. Sem atuar desde novembro por conta de lesão no joelho, ele participou por 45 minutos do coletivo e deve ser relacionado para pegar o Fortaleza, amanhã. Creio que ele seja o substituto ideal para Gérson. Não estou comparando os jogadores, mas olhando o plano de jogo do Fla. Se encaixa bem se estiver em boas condições.

Publicidade

MUDOU E, PELO MENOS, VENCEU

Marcelo Cabo ficou satisfeito com o que viu em campo - Rafael Ribeiro / Vasco

Marcelo Cabo ficou satisfeito com o que viu em campoRafael Ribeiro / Vasco

Publicidade

Era de se esperar que a partida contra o CRB fosse de vida ou morte para Marcelo Cabo (foto). Ele ganhou mais tempo com a vitória por 3 a 0, que não foi com um grande futebol, mas pelo menos vimos efetividade e vontade de mudança. Cabo colocou um 4-4-2, abrindo mão do engessado 4-3-3. Deu certo. Agora é seguir tentando recuperar a confiança do torcedor porque ela, mesmo com a vitória, está baixa.

Publicidade

PARA SEGUIR O SHOW

Não que a gente já não espere, mas amanhã, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), é dia de vermos show da Seleção. A equipe de Tite já está classificada, vai servir para o comandante fazer testes e ver o que tem em mãos para a reta final, mas principalmente dar alegria com o futebol brasileiro. Aqui no continente não vejo ninguém do nosso nível, mas é importante encarar o jogo como chance de seguir evoluindo a equipe, com aquele show característico.