Vasco de Germán Cano vem de vitória por 3 a 0 sobre o CRB - ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 00:00

Hoje é dia de um dos jogos mais esperados da Série B do Brasileiro. O Vasco enfrenta o Cruzeiro no Mineirão e, é claro, estamos falando de duas enormes instituições no futebol brasileiro, mas que vivem os piores momentos de suas histórias. Enquanto a Raposa permaneceu na Série B e está atolada em dívidas, o Cruzmaltino também tem problemas financeiros e amarga o seu quarto rebaixamento. Pensando apenas no jogo de hoje, entendo que o time de Marcelo Cabo tem que entender o panorama das duas equipes e aproveitar a péssima fase em que a Raposa se encontra. Não só fase, mas também posição: é o 17° colocado, vem de derrota para o Operário por 2 a 1 e mostra fragilidade como clube. Sabemos que o Gigante da Colina não tem uma boa máquina também, mas enxergo um elenco melhor e confiante após a vitória sobre o CRB, por 3 a 0. Aproveitar o momento e fazer valer que o Vasco é o time da virada. E já passou do momento dessa chave de tanta tristeza ser utilizada para dar alegria também.





A MÁQUINA CONTINUA

França e Portugal empataram em 2 a 2 pela Eurocopa. Um jogaço, com mais um recorde daquele que nunca será esquecido na história do futebol: Cristiano Ronaldo. Ele fez dois gols, se tornou o maior artilheiro da história da Eurocopa e de todas as seleções do mundo. Ninguém fez mais gols do que ele vestindo a camisa de algum país (109 bolas nas redes). Ame ou odeie, mas nunca negue que estamos diante de um dos maiores. Grande fase!

PEDREIRA E MOLEZAS

O Flamengo e o Fluminense, com todo respeito aos times que estão nas oitavas da Copa do Brasil, se deram "bem" no sorteio. Criciúma e ABC são equipes menores e com investimento baixo e, apesar da possibilidade de zebra, não devem criar tantos problemas para a dupla Fla-Flu. Quem se lascou foi o Vasco contra o São Paulo. O Tricolor paulista não vive boa fase, mas, como os jogos serão só no fim de julho e no começo de agosto, muita água vai rolar… Pedreira.

CARISMA E DIVERSÃO COM ADNET

Torcedor do Botafogo e um dos melhores humoristas do Brasil, Marcelo Adnet fez uma parceria com a rede social Wanna e vai interpretar um profissional em sua rotina de escritório, mas que não consegue se desprender da paixão por esportes. O filme de 30 segundos será lançado na próxima segunda-feira em canais fechados da televisão brasileira e também na mídia online. Não dá para perder essa!