Policiais do 25º BPM apreenderam uma réplica de fuzil com os criminososDivulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 13:58 | Atualizado 26/06/2021 15:58

Rio - Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam dois criminosos suspeitos de roubar uma hamburgueria usando uma réplica de fuzil, na noite desta sexta-feira (25), no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio. De acordo com a Polícia Militar, os pertences levados do estabelecimento pela dupla foram recuperados momentos depois do crime no Residencial Monte Carlo, na Rua Porto Alegre, em Jardim Esperança. O nome dos presos não foi divulgado.



Com eles, também foram apreendidos uma pistola falsa, 82 cápsulas de cocaína e um veículo usado na fuga. Ao mesmo tempo, o GAT do 25° BPM, após buscas, conseguiu prender em flagrante mais um indivíduo, que confessou a participação no roubo. O caso foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde as vítimas reconheceram os suspeitos.

Hamburgueria Cizzedo é assaltada em Cabo Frio Google Maps

Em nota, a hamburgueria Cizzedo lamentou o caso. "Infelizmente fomos assaltados nesta sexta-feira. Apesar do ocorrido, ninguém foi ferido. Graças ao nosso sistema de segurança interno e a eficiência da Polícia Militar, os assaltantes foram identificados e imediatamente detidos".

O estabelecimento informou também que retornará ao funcionamento neste sábado (26). "Amanhã estaremos de volta, revigorados e acreditando que dias melhores virão", disse.