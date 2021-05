Vítimas foram encontradas por PMs do 7ºBPM (São Gonçalo) Divulgação

Rio - Três homens foram baleados e morreram durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos, nesta terça-feira, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) encontraram o trio ferido após confronto com suspeitos de tráfico em uma região identificada como comunidade 590.

Os policiais militares estariam em patrulhamento pelo bairro Amendoeira quando bandidos fizeram disparos contra eles. Os PMs teriam reagido ao ataque e, logo em seguida, os três homens foram encontrados feridos, mas ainda com vida.

As vítimas chegaram a ser levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) para atendimento, mas não resistiram aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).