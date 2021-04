Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 09/04/2021 16:26

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) realizaram uma operação, na tarde desta sexta, e conseguiram impedir um roubo de cargas, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na ação, que contou com o apoio da Polícia Militar, três suspeitos foram mortos, um baleado e outro preso.

De acordo com a especializada, o setor de Inteligência da unidade recebeu informações de que uma quadrilha especializada em roubo de cargas iria assaltar um caminhão que transportava eletrônicos.

Com o apoio de PMs do Comando de Polícia Pacificadora (CPP) e do 21º BPM, os agentes da DRFC conseguiram interceptar a quadrilha no Jardim Nova Califórnia, em São João de Meriti. Segundo os policiais, os criminosos reagiram e houve confronto.

Na troca de tiros, quatro dos suspeitos foram baleados e três deles não resistiram, sendo um identificado como Carlos Daniel dos Santos Campos, de 23 anos. Vagner Macedo da Silva, 43 anos também foi preso na ação, sem ferimentos.

De acordo com o delegado Vinicius Domingos, titular da DRFC, a quadrilha já estava sendo monitorada há um mês e costumava atuar, principalmente, no município de Duque de Caxias.