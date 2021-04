29ª DP (Madureira) Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 10:23

Rio - A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira, o líder de uma quadrilha acusada de assaltar duas joalherias em um shopping de Madureira, na Zona Norte do Rio. As joias roubadas foram avaliadas em R$ 5 milhões. Os agentes da 29ª DP (Madureira) prenderam o homem, de 44 anos, que trabalhava como vigilante do local na época. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por roubo majorado expedido pela Justiça.

O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2008. De acordo com as investigações, um dos assaltantes se vestiu de vigilante, chegou ao shopping de madrugada e informou que estava chegando para trabalhar. Em seguida, rendeu os profissionais que estavam no local. Um veículo com os outros cinco criminosos encapuzados chegou minutos depois. A quadrilha rendeu os vigilantes e roubou as joias das lojas.



As investigações ainda apontaram que um dos uniformes de vigilante cedido aos era do líder da quadrilha, que era funcionário do local, mas não trabalhou no dia do assalto. Além de emprestar a roupa para o roubo, foi um dos responsáveis por elaborar o plano.

Publicidade

Ainda segundo a polícia, houve a participação de três profissionais que trabalhavam no shopping, que facilitaram a entrada dos bandidos e forneceram os uniformes para a quadrilha.