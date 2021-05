Por O Dia

Publicado 06/05/2021 08:19 | Atualizado 06/05/2021 08:19

Rio - Um criminoso foi encontrado ferido por estilhaço após um confronto com policiais do 14ºBPM (Bangu), na manhã desta quinta-feira (06). A troca de tiros ocorreu na Rua Santo Antônio de Pádua, na Vila Kennedy, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, a equipe foi atacada durante um patrulhamento na região. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo também na Zona Oeste. Ocorrência encaminhada para a 34ªDP (Bangu).

Na Vila Kennedy

Após ataque de criminosos fortemente armados, policiais do #14BPM prenderam, nesta manhã, um integrante do grupo que participou do atentado contra a vida de nossos militares.

O criminoso, que estava ferido, portava uma pistola cal. 9mm. Ele foi levado para o HMAS. pic.twitter.com/FrNYItGd9S — @pmerj (@PMERJ) May 6, 2021

Já na Zona Norte, moradores das comunidades Cajueiro, Congonha, Faz Quem Quer e Terço acordaram com um intenso tiroteio, também na manhã desta quinta. De acordo com a PM, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda), fazem operação nas localidades com apoio de equipes de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA ). Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.